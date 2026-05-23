Furti in Ciociaria, giovane straniero fermato dai Carabinieri

Nonostante il divieto di ritorno emesso dal Questore di Frosinone nelle scorse settimane, un ragazzo straniero è stato sorpreso ieri mattina a circolare liberamente per le vie di Guarcino. Il soggetto, già noto alle forze dell’ordine, nei mesi scorsi si era ero responsabile di un furto in un’attività commerciale del paese ernico. A seguito di questo episodio il questore aveva emesso nei suoi confronti un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Guarcino per la durata di anni tre. Per la flagrante inosservanza del provvedimento, il giovane è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Frosinone. Inoltre, i militari hanno provveduto a notificargli formalmente anche la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa, emessa dall’autorità giudiziaria per tutelare il proprietario dell’attività, configurando un ulteriore profilo di attenzione nei confronti del soggetto.

Redazione Digital