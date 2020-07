La sempre attenta e presente vigilanza del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Alatri, ha consentito nella mattina di arginare l’attività delittuosa di un 40enne del citato centro (già censito per stupefacenti, furto, possesso ingiustificato di chiavi e climaldelli, inosservanza dei provvedimenti emessi dall’Autorità, favoreggiamento personale e rissa), il quale veniva identificato dai militari dell’Aliquota radiomobile nella zona periferica di Alatri a bordo di un ciclomotore, destando sospetto. Difatti, nel corso del controllo emergeva che il ciclomotore risultava privo di targa e con numero di telaio abraso, per tale motivo l’uomo veniva deferito in stato di libertà per il reato di “ricettazione”, inoltre, sottoposto a perquisizione domiciliare veniva trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente, del tipo hashish, per cui segnalato alla Prefettura di Frosinone quale assuntore ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 309/90. Il ciclomotore e lo stupefacente venivano sottoposti a sequestro.

Redazione Digital