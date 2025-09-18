Furti in Ciociaria, fermato e arrestato noto malvivente

I Carabinieri della Stazione di Alatri sono riusciti a rintracciare un quarantenne del posto gravato da un’ordinanza di sostituzione della misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Alatri con la misura degli arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Frosinone. Lo stesso, già gravato da numerosi reati contro il patrimonio, mostrando una noncuranza dell’ordine a cui era già sottoposto, trasgrediva le direttive impartite e pertanto veniva tradotto presso il proprio domicilio in regime degli arresti domiciliari. Continua l’opera incessante da parte dei Carabinieri della Compagnia di Alatri, coordinati dal superiore Comando Provinciale di Frosinone, al fine di fornire quella necessaria e sentita cornice di sicurezza alla cittadinanza e al territorio.

Redazione Digital