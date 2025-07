Furti in Ciociaria, fermati 6 rumeni in possesso di arnesi atti allo scasso

I Carabinieri hanno deferito due giovani rumeni, con precedenti di polizia per reati contro la persona e il patrimonio, poiché trovati in possesso di arnesi atti allo scasso. Tutto ha inizio in piena notte quando la sala operativa della Questura di Frosinone segnala un tentativo di furto di rame presso il deposito delle Ferrovie della Stato di Roccasecca (FR) da parte di alcuni uomini a bordo di un furgone e di una vettura. Immediate scattano le ricerche che, sul luogo del fatto, danno esito negativo. Nel frattempo, però, vengono presidiate tutte le arterie principali probabili vie di fuga e ciò consente, ad uno degli equipaggi impegnati, di bloccare, nei pressi del casello autostradale di Pontecorvo (FR), un furgone con a bordo i due giovani deferiti che, dopo accurata perquisizione, vengono trovati in possesso di arnesi atti allo scasso. Inoltre, il guidatore del mezzo, sprovvisto di assicurazione, verrà accertato essere privo di patente di guida poiché mai conseguita. Nello stesso istante, altro equipaggio intercetta un mini-suv con altre quattro persone a bordo che, dopo un breve inseguimento, vengono fermate sulla via Casilina. Anche costoro, tutti rumeni con precedenti di polizia, vengono sottoposti a perquisizione personale e veicolare, ma con esito negativo. Al momento sono in corso accertamenti volti a stabilire se possano essere gli stessi individui segnalati quali autori del tentato furto. Ricorrendone i presupposti, nei confronti di tutti i soggetti, domiciliati in un campo rom del napoletano, sono state avviate le procedure per l’irrogazione del Foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel Comune ed inoltre si è proceduto al sequestro di uno dei mezzi poiché privo di copertura assicurativa. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari durante le quali, come anche nelle successive fasi procedimentali/processuali, gli indagati potranno far valere le loro difese ai sensi del c.p.p.

Redazione Digital