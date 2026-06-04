Furti in Ciociaria, controlli a tappeto e perquisizioni

Prosegue l’attività operativa da parte dei militari della Compagnia Carabinieri di Alatri, che negli ultimi giorni hanno intensificato i servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto del fenomeno dei reati predatori.

In occasione del ponte del 2 giugno nei comuni del territorio della Compagnia di Alatri si è attuato un servizio preventivo finalizzato alla prevenzione dei reati in genere, concentratosi nei comuni di Alatri, Fumone, Veroli e Boville Ernica, le cui risultanze operative hanno permesso di deferire in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone una persona per il reato di “violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa” e una persona per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. Sono state segnalate, inoltre, tre persone alla Prefettura di Frosinone quali assuntori di sostanze stupefacenti per uso non terapeutico, con contestuale sequestro complessivo di grammi 4 di sostanza stupefacente del tipo “crack” e di modica sostanza stupefacente del tipo “cocaina”.

In totale sono state elevate n. 3 violazioni di norme al C.D.S., effettuate n. 6 perquisizioni personali e n. 1 perquisizione domiciliare, controllati n. 4 esercizi pubblici, n. 43 veicoli ed identificate n. 56 persone.

I risultati ottenuti sono il frutto dell’impegno dell’Arma volto a salvaguardare l’incolumità dei cittadini e la vicinanza a quest’ultimi.

Redazione Digital