Furti in Ciociaria, controlli a tappeto delle forze dell’ordine

Nella giornata di ieri la Polizia di Stato è intervenuta a seguito di segnalazioni di furti consumati nella parte bassa della città. Nel particolare, una pattuglia della Squadra Volante della Questura di Frosinone, nel tardo pomeriggio di ieri, veniva inviata in via Maria per una segnalazione di furto in atto. L’equipaggio, giunto sul posto, veniva contattato dal richiedente che riferiva di aver chiamato le Forze dell’Ordine poiché udendo dei rumori provenire dall’appartamento al piano di sotto, affacciandosi notava tre soggetti armeggiare sulla finestra che, una volta scoperti, si allontanavano a bordo di un’auto di grossa cilindrata senza riuscire ad accedere nell’appartamento. Anche in un’altra circostanza, non distante dal luogo sopra descritto, dagli elementi raccolti si rilevava che alcuni malfattori, alla ricerca di contanti e monili in oro, avevano avuto accesso in un appartamento forzando una finestra senza però asportare nulla, perché disturbati dall’arrivo della Volante della Questura. Sono state avviate immediatamente indagini al fine di identificare gli autori. Il Questore della Provincia di Frosinone ha disposto un servizio straordinario del controllo del territorio finalizzato anche alla prevenzione e alla repressione dei furti nella zona interessata nella giornata di domani.

Redazione Digital