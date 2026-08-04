Furti in Ciociaria, controlli a tappeto delle forze dell’ordine
Servizio straordinario di controllo del territorio interforze nella città di Frosinone, al quale ha partecipato personale della Polizia di Stato, anche con unità cinofila antidroga, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale. L’attività, finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati di natura predatoria e relativi allo spaccio di sostanze stupefacenti, con una mirata attività di polizia giudiziaria nelle aree a più alta densità criminale e di contrasto al fenomeno dell’immigrazione clandestina, è stata svolta in area centrale, nella zona “Scalo” e a ridosso delle arterie principali d’ingresso e di uscita della città. Sono stati effettuati 5 posti di controllo che hanno consentito di controllare oltre 70 persone di cui 20 con pregiudizi di polizia. Un cittadino straniero di 26 anni, residente a Strangolagalli, fermato in Piazza Sandro Pertini, è risultato inottemperante al Foglio di Via dal Capoluogo e pertanto è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria mentre un altro cittadino straniero è stato accompagnato in Questura per la sua identificazione e la sua posizione sul territorio nazionale è al vaglio dell’Ufficio Immigrazione. Sono state elevate 6 contravvenzioni al Codice della Strada ed un veicolo è stato sequestrato amministrativamente per mancanza di copertura assicurativa. Ancora personale della guardia di Finanza ha proceduto al controllo di un uomo che è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo “hashish” per un peso di circa 5 grammi. Altri 5 grammi della stessa sostanza stupefacente è rinvenuta dal cane antidroga della Polizia di Stato “Odina” all’interno di un vaso posto in un cortile di uno stabile.
Redazione Digital