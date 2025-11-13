Furti in Ciociaria, arrestato topo d’appartamento

Carabinieri della Stazione di Fiuggi, in esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla Corte di Appello di Roma, hanno tratto in arresto un 44enne del posto, già censito per reati contro il patrimonio e vari. I militari dopo aver rintracciato l’uomo gli hanno notificato il provvedimento restrittivo e al termine delle formalità di rito lo hanno tradotto presso il carcere di Frosinone, dove dovrà espiare la pena di anni due e mesi sette di reclusione per i reati di “invasione di terreni o edifici”, “possesso di oggetti atti ad offendere” e “atti persecutori”, reati commessi nel Comune di Fiuggi (FR) nell’ anno 2020. Inoltre l’arrestato è stato anche condannato al pagamento di una multa di euro 900,00 alla cassa delle ammende.

Redazione Digital