Furti in Ciociaria, arrestato giovane extracomunitario

Proseguono le attività di controllo del territorio dell’Arma dei Carabinieri nel comune capoluogo che, nella giornata odierna, ha visto pattuglia della sezione radiomobile del NOR della Compagnia CC di Frosinone, procedere all’arresto in flagranza di reato di un cittadino egiziano, domiciliato a Ferentino (FR) di anni 24, per tentato furto. Erano circa le 6.30, quando alla centrale operativa giungeva una chiamata al 112 da parte di un cittadino che segnalava rumori sospetti provenienti da un chiosco -paninoteca, ubicato a Frosinone nella Via Tommaso Albinoni, paventando un furto in atto. A seguito di tale richiesta, immediatamente, sul posto veniva inviata la pattuglia del radiomobile dove, costatava la serranda del chiosco forzata e, avanzando nei locali, visibilmente a soqquadro, sorprendeva il giovane egiziano che tentava di sottrarsi al controllo, nascondendosi all’interno di un mobile di ferro. Lo straniero, che non opponeva resistenza, veniva bloccato, perquisito e condotto presso gli uffici della caserma di Viale Mazzini, dove sopraggiungeva la proprietaria del chiosco per formalizzare la denuncia del tentato furto. L’arrestato, dopo formalità di rito, veniva trattenuto presso camere di sicurezza, in attesa della celebrazione del giudizio direttissimo, fissato per la giornata odierna, su disposizione dell’A.G. inquirente. E’ obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente, e solo dopo la emissione di una sentenza passata ingiudicato, lo stesso sarà, eventualmente, riconosciuto colpevole, in maniera definitiva, del reato ascrittogli. Il tutto in ossequio al principio costituzionale di presunzione di innocenza.

Redazione Digital