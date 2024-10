Furti in Ciociaria, arrestata nota malvivente tradotta in carcere

Nella mattina del 22 ottobre u.s., i Carabinieri di Ferentino (FR), su disposizione dell’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Frosinone, hanno arrestato una 62enne del luogo e già nota alle cronache giudiziarie. La donna rintracciata presso la sua abitazione è stata condotta in caserma dove i militari le hanno notificato un ordine di carcerazione dovendo espiare la pena detentiva di anni 1, mesi 5 e giorni 23 di reclusione poiché condannata in via definitiva per il reato di furto in abitazione, delitto commesso in Ferentino nel mese di giugno 2023. La donna al termine delle formalità di rito è stata tradotta presso la casa circondariale di Roma-Rebibbia dove espierà la sua pena.

Redazione Digital