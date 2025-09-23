Furti e rapine in Ciociaria, arrestata nota malvivente

I Carabinieri hanno rintracciato e tratto in arresto una 39enne, originaria dell’hinterland romano ma residente nella città martire, già nota alle forze dell’ordine, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino. La donna dovrà scontare una pena di un anno e sei mesi di reclusione per il reato di “concorso in rapina”, commesso nell’aprile 2022 all’interno di un noto supermercato della città. In quell’occasione, insieme a un complice, aveva sottratto generi alimentari e articoli vari occultati in uno zaino. Una volta scoperti dal personale della vigilanza, la donna, per garantirsi la fuga e mantenere il possesso della refurtiva, aveva fatto ricorso alla violenza contro gli addetti alla sicurezza. Al termine delle formalità di rito, la 39enne è stata tradotta presso la Casa Circondariale di Roma-Rebibbia per l’espiazione della pena. L’attività conferma ancora una volta l’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri nella prevenzione e repressione dei reati, a difesa dei cittadini e della legalità sul territorio.

Redazione Digital