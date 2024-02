Furti e droga in Ciociaria, arrestato rumeno già noto alle forze dell’ordine

I Carabinieri hanno proceduto all’arresto di un 43enne di origini rumene, gravato da vari precedenti per reati contro la persona, contro il patrimonio ed inerenti gli stupefacenti, in esecuzione di ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Roma. I Militari, rintracciato l’uomo che si trovava agli arresti domiciliari a Fumone (FR) per spaccio di sostanze stupefacenti, hanno proceduto alla notifica del provvedimento di carcerazione che dispone l’espiazione della pena detentiva di 9 anni e 4 mesi di reclusione, a seguito di cumulo pena per condanne passate in giudicato, per il reato di estorsione, commesso in Anagni nell’anno 2020 e detenzione e spaccio di stupefacenti commesso a Fumone nell’anno 2022. Inoltre, lo straniero, che è stato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, dovrà pagare una multa di euro 34.000. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Frosinone per l’espiane della pena, come disposto dall’autorità giudiziaria.

Redazione Alatri