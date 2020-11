I Carabinieri di Alatri nell’ambito di servizio teso alla prevenzione e repressione dei reati predatori, hanno proceduto al controllo di tre persone di nazionalità rumena, un 45enne ed un 31enne entrambi domiciliati a Frosinone (di cui il 31enne già censito per reati contro il patrimonio ed altri) ed un 35enne domiciliato nella provincia di Roma (già censito per reati contro il patrimonio e la persona). A carico degli stessi, che si aggiravano senza giustificato motivo nei pressi di esercizi commerciali di quel centro, ricorrendo i presupposti di legge è stata avanzata la proposta per l’irrogazione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Alatri per anni tre.

Redazione Alatri