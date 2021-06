I Carabinieri al termine di specifica attività info-investigativa, deferivano in stato di libertà una 41enne (già gravata da vicende penali per reati contro il patrimonio), ed un 33enne, entrambi di Ferentino, poiché “percepivano indebitamente il reddito di cittadinanza”. I due, sebbene possidenti, con dichiarazioni mendaci dirette agli organi competenti che attestavano le proprie condizioni di indigenza, riuscivano ad ottenere senza averne titolo i sussidi in questione. I militari operanti riuscivano a raccogliere univoci e concordanti elementi di reità tali da far scattare, a carico dei due soggetti, la denuncia all’autorità giudiziaria nonché la segnalazione all’INPS per la revoca immediata dei benefici economici percepiti senza averne diritto.

Redazione Digital