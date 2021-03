Il caso di Andrea Scanzi questa sera, 23 marzo, sarà al centro del programma Cartabianca, condotto su Rai 3 da Bianca Berlinguer. Si arriva alla puntata dopo una lunga serie di polemiche, non solo sulla vaccinazione anti Covid che il giornalista ha ottenuto in provincia di Arezzo, ma anche perché c’è chi è convinto che non abbia diritto, in quanto contrattualizzato, alla partecipazione nelle trasmissioni della televisione di Stato fino a quando la vicenda non sarà chiarita. Categorico Michele Anzaldi, deputato di Italia Viva, segretario della commissione di vigilanza Rai in una intervista a Il Giornale. . “Credo che la vicenda Scanzi meriti chiarimenti ufficiali dalle istituzioni competenti. In attesa che queste chiariscano la questione, anche a seguito dell’apertura di un fascicolo della Procura di Arezzo, la Rai dovrebbe sospendere il contratto che ha con Scanzi per le sue ospitate pagate a Cartabianca. Una sospensione in via cautelativa, anche per evitare eventuali violazioni del Codice Etico del servizio pubblico”. Ma stando a quanto annunciato dalle agenzie, in particolare AdnKronos, Scanzi sarà regolarmente presente nonostante tra i fondamenti del codice etico, come ricorda Anzaldi, c’è il principio di “astenersi dal compimento di atti illegali, illeciti, non conformi al comune senso di rettitudine e al comune senso dell’onore e della dignità”. E visto che ci sono verifiche in corso, annunciate dalla Asl e dalla Regione, secondo Anzaldi era doveroso “attendere l’esito di queste verifiche prima di far tornare Scanzi a Rai3. Anche per evitare conflitti di interessi, oltre ad un potenziale danno d’immagine per la Rai”. “Se vuole difendersi – aggiunge Anzaldi – vada come ospite in trasmissioni che non lo pagano. È opportuno evitare, quindi, che una trasmissione del servizio pubblico diventi un’occasione di servizio privato a Scanzi”. Ovviamente Andrea Scanzi non sarà l’unico ospite di questa sera, 23 marzo, della puntata condotta da Bianca Berlinguer. Come sempre gli ospiti saranno ufficializzati nel tardo pomeriggio. corrieredellumbria.corr.it