Fungo porcino da 3 chili e mezzo, la foto fa il giro del web

Si è imbattuto in quella che probabilmente è la più grossa “famiglia” di porcini di una stagione dei funghi mai così intensa, grazie al sole che è rispuntato caldo dopo le piogge della settimana scorsa. Tutto nutrimento che ha trasformato in giganti i due porcini scovati nei boschi di San Martino del Fiora, comune di Manciano, entroterra maremmano, da Corinto Bulgarini, uno che per esperienza e conoscenza dei posti (lui vive appunto nella frazione) ha pochi rivali fra i tanti (molti dilettanti) che stanno approfittando del clima mite per lanciarsi alla ricerca di uno dei frutti più prelibato del sottobosco. Basterà dire che i due funghi insieme pesano, come si può intuire anche dalla foto, tre chili e 200 grammi. Sarà un peccato spezzarli per poi cucinarli fritti, trifolati o in qualsiasi altro modo della cucina toscana tradizionale. Il signor Corinto, pensionato, ormai anziano ma con la pazienza dei cercatori di razza, figlio del vicesindaco di Manciano, Roberto Morini, ha scovato i due porcini in un luogo di cui, come da vecchia abitudine di chi batte i boschi, non vuole rivelare nulla. Si sa solo che non è lontano dal luogo in cui vive, come scrive anche il sito «Maremma Oggi» che per primo ha raccontato la storia del «re dei funghi» da record scovato in Toscana. Un ritrovamento davvero eccezionale: nessuno finora, né in Maremma né nel resto della Toscana, aveva avuto la fortuna e la bravura di mettere le mani su due funghi così grossi. Per trovare un termine di paragone bisogna arrivare addirittura in Calabria, dove a Lamezia è stato trovato un porcino che pesa addirittura cinque chili. E quello del pensionato mancianese non è l’unica “caccia grossa” nei boschi avvenuta in Maremma negli ultimi giorni. A Marsiliana, ancora comune di Manciano ma verso Orbetello e il mare, Francesco Crispolti, ristoratore e titolare di un’azienda agricola di Capalbio, si è imbattuto in un altro fungo da record, un ovolo, di quelli buoni ovviamente, che pesa quasi un chilo, 930 grammi per la precisione, dimensione che per questa qualità di funghi è davvero eccezionale. E a Scansano Sergio Bucci ha messo le mani su un altro porcino super, sia pure un po’ più piccolo di quelli di San Martino del Fiora: un chilo e 800 grammi. Eccezionale anche il ritrovamento effettuato un’altra cercatrice maremmana: un fungo imperiale che pesa addirittura, secondo chi l’ha trovato, una quindicina di chili. E la caccia al fungo gigante, lievitato grazie a sole e acqua dal cielo, continua. corriere.it