Fumone, luminarie e Babbo Natale ecco il programma per adulti e bambini

“Il Comune di Fumone è pronto a celebrare il Natale con un programma ricco di eventi, attività e momenti di condivisione per tutta la comunità. Con l’accensione delle luminarie avvenuta lo scorso 10 dicembre, il borgo si è trasformato in uno scenario incantato, regalando ai cittadini e ai visitatori un’atmosfera unica e suggestiva. Il sindaco Matteo Campoli, entusiasta dell’iniziativa, ha affermato: “Il Natale è un momento speciale di unione e gioia per tutta la nostra comunità. Grazie alla collaborazione della Pro Loco, delle associazioni locali e di tanti volontari, abbiamo realizzato un programma che offre occasioni di svago e aggregazione per ogni fascia di età. Vi invitiamo a partecipare numerosi e a vivere insieme la magia delle feste”. Di seguito il programma completo degli eventi natalizi a Fumone:

20 dicembre • Ore 15:00: L’Elfo vi aspetta al Nido d’Aquila per scrivere la letterina a Babbo Natale! Divertimento assicurato con Chiara e tante attività: animazione, trucca-bimbi natalizio e zucchero filato per tutti. A cura della Pro Loco Fumone, in collaborazione con Inseg Belly Printing. • Ore 21:00: Tombolata al Nido d’Aquila, organizzata dalla Pro Loco Fumone.

21 dicembre • Dalle 10:00 alle 16:00: Babbo Natale arriva in Piazza Santa Maria Annunziata per incontrare i più piccoli. • Ore 16:00: Consegna della nuova sede del Centro Anziani (Ex Asilo), seguita da un brindisi di fine anno organizzato dal Gruppo Terza Età. • Ore 17:30: Spettacolo teatrale Teatrosophia presso il Nido d’Aquila.

22 dicembre • Ore 11:00: Brindisi di Natale con la squadra Fumone Calcio presso la Sala Consiliare. 27 dicembre • Tombolata presso il Nido d’Aquila, a cura della Pro Loco Fumone.

28 e 29 dicembre • Giornate Teatrali con CALEIDO presso il Nido d’Aquila.

31 dicembre • Ore 22:00: Grande festa di Capodanno in Piazza presso Piazza Santa Maria Annunziata, organizzata dalla Pro Loco Fumone.

4 gennaio • Ore 11:00: Brindisi e consegna degli attestati ai Neolaureati 2024 presso la Sala Consiliare.

5 gennaio • Ore 21:00: Maxi Tombolata presso il Nido d’Aquila.

6 gennaio • Ore 10:00: La Befana arriva in Via Guglielmo Marconi (Portella) per portare dolci e sorprese, in un evento curato dalla Pro Loco Fumone”. Lo comunica l’amministrazione di Fumone.

