Fulmine uccide uomo nella sua abitazione, stava dando da mangiare al cane

È stato folgorato da un fulmine mentre stava portando il cibo al cane, nel giardino della sua abitazione. Per un uomo di 65 anni ogni soccorso si è rivelato inutile, sabato pomeriggio a Castelfiorentino. È stata una vicina, dopo qualche ora dopo, a scoprire il corpo senza vita dell’anziano. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e il personale sanitario. Ma per il 65 enne non c’era più nulla da fare. La tragedia è avvenuta quando il maltempo imperversava nel fiorentino. Una saetta, secondo la ricostruzione, dopo aver raggiunto un filo di ferro usato come stendino sarebbe rimbalzata sulla ciotola di metallo che conteneva il cibo, colpendo poi il malcapitato. Il medico legale, intervenuto sul posto, tuttavia non ha riscontrato nel corso di una prima ispezione della salma il foro di uscita del fulmine, che in questi casi è in evidenza. Da qui la decisione del pm di turno Antonio Natale di disporre l’autopsia per stabilire le cause della morte. Mercoledì prossimo sarà conferito l’incarico al medico legale dell’istituto di medicina legale di Firenze. Alcuni giorni fa il meteorologo Lorenzo Sestini era stato colpito da un fulmine, nell’Aretino, mentre aveva in mano l’ombrello: era uscito in giardino per cercare il gatto. Se l’è cavata con un grande spavento e qualche conseguenza lieve. Il gatto è stato ritrovato illeso. corriere.it