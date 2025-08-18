Fulmine uccide turista in vacanza, sbalzato dalla moto

Un turista 42enne originario di Roma, Marco Zampilli, è morto nella tarda mattinata di oggi, 18 agosto, mentre, in sella ad una moto, percorreva la statale 275 che collega Maglie a Santa Maria di Leuca, nel Salento. Secondo quanto si è appreso, il motociclista avrebbe perso il controllo del mezzo finendo fuori strada, dopo essere stato colpito da un fulmine, nel tratto di strada tra Surano e Nociglia. Nulla hanno potuto fare per salvare la vita all’uomo i sanitari del 118, accorsi sul posto insieme ai carabinieri che si occupano dei rilievi. La penisola salentina è, attualmente, interessata da precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale ad evoluzione pomeridiana e la protezione civile ha diffuso un messaggio di allerta “gialla” per rischio di piogge, anche di moderata intensità. Ma la statale 275 è tristemente nota per i numerosi incidenti che vi si sono verificati nel corso degli anni. Con lo sblocco dell’atteso ampliamento del nastro d’asfalto si spera di abbattere il tasso di incidentalità. Ironia della sorte, l’incidente è avvenuto nei pressi di una lapide eretta a bordo strada in ricordo un altra persona deceduta anni fa in un incidente dalle modalità simili a quello avvenuto oggi. corriere.it