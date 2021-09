Lo rivela il consigliere comunale Angelo Pizzutelli. “Se confermata la motivazione sarebbe davvero censurabile”.

Angelo Pizzutelli

“Nel mese di giugno il Comune di Frosinone ha acquistato per 25 mila euro, a seguito di regolare bando di gara, dei varchi elettronici nelle intenzioni iniziali per regolare l’accesso alle terrazze del belvedere ed evitare quindi la presenza dei vigili con il relativo aggravio di costi da lavoro straordinario – ha affermato Angelo Pizzutelli, capogruppo PD Frosinone – Da riscontri fatti di recente, detti varchi risultano però tenuti inutilizzati e giacenti in un garage presso il comando della Polizia Locale. La motivazione che se confermata sarebbe davvero censurabile, starebbe nella mancanza di ulteriori 2.500 euro da investire, per operazioni accessorie quali la Wi-Fi ed altro a garanzia del funzionamento degli stessi. Ovviamente attenderò le argomentazioni ufficiali nella risposta alla mia interrogazione”.

