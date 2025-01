Frosinone, zona rossa stazione allontanati 3 noti malviventi

Nella serata di ieri i Carabinieri hanno eseguito un servizio coordinato di controllo del territorio, attuato nella “Zona Rossa” del quartiere scalo, in ottemperanza alle decisioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Il servizio, eseguito in orario serale dai militari delle Stazioni Carabinieri del capoluogo, con il supporto della sezione radiomobile del NOR della compagnia CC di Frosinone, volto ad aumentare la percezione di sicurezza dei cittadini, è stato finalizzato in particolar modo al contrasto dell’illegalità diffusa, con particolare riguardo ai reati predatori ed allo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dei controlli effettuati in Piazzale Sandro Pertini e nell’area a ridosso della Stazione Ferroviaria, zone caratterizzate da fenomeni di microcriminalità e situazioni di degrado, una persona, trovata in possesso di modica quantità di hashish (circa 1,32 grammi) e stata segnalata al Prefetto per consumo di sostanze stupefacenti ex art. 75 dpr 309/90 e altri tre soggetti, gravati da precedenti di polizia, sono stati allontanati; uno con la proposta di applicazione del Foglio di Via Obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Frosinone, e gli altri due con specifico “ordine di allontanamento”. Complessivamente nel corso del servizio sono state identificate n. 29 persone e controllati nr. 21 veicoli, con la contestazione di una sanzione amministrativa per violazioni alle norme del Codice della Strada.

Redazione Digital