Frosinone, zero code prestazioni entro 15 minuti dall’arrivo al centro prelievi

“Come sezione provinciale Snami Frosinone abbiamo appreso favorevolmente che la dottoressa Sabrina Pulvirenti, commissario straordinario della ASL di Frosinone, ha attivato un nuovo servizio sanitario territoriale che consiste nella possibilità per i cittadini impossibilitati per vari motivi sanitari e sociali a recarsi presso un punto prelievi, di usufruire in tempi molto rapidi della prestazione del prelievo a domicilio – ha affermato il dott. Giovanni Magnante, presidente Snami Frosinone – Inoltre, per gli utenti che si recano presso i centri prelievi ASL, la dottoressa Pulvirenti ha istituito il modello “zero code”, che consente la prestazione entro quindici minuti dall’arrivo al centro, sistema rivolto a favore non solo dei pazienti affetti da particolari patologie, ma anche dei lavoratori dipendenti e autonomi. Questa ultima originale idea, fa capire che l’attenzione è indirizzata anche al tessuto produttivo del nostro territorio, nell’ottica di non far perdere inopinatamente giornate e tempi lavorativi. Consideriamo questi fatti estremamente positivi e concreti, e rappresentano per noi un serio cambio di marcia rispetto al passato”.

Redazione Frosinone