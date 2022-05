Frosinone, WiFi gratis negli spazi aperti ecco la proposta di Memmo Marzi

“Per una città digitale, innovativa, che offra maggiori possibilità ai suoi residenti, ho previsto nel mio programma il rafforzamento delle dotazioni infrastrutturali e il potenziamento delle reti digitali di ultima generazione. Sarà realizzata, dunque, un’offerta pubblica di WiFi gratis negli spazi aperti, negli edifici pubblici, nei parchi, nelle piazze – ha affermato Domenico Marzi, candidato a sindaco di Frosinone – La connessione gratuita, in sostanza, sarà presente in tutti i centri della vita pubblica di Frosinone. Nella classifica di vivibilità dei luoghi in cui viviamo e che visitiamo, oggi rientra un parametro indispensabile: la connessione Internet”.

“Trasformare in ottica digitale Frosinone è importante non solo per le imprese, dunque, ma per migliorare i servizi di tutta la comunità – ha aggiunto Marzi – Il nostro capoluogo, al contrario di altri, non ha ancora previsto questo servizio fondamentale. Per una città che guarda al futuro, la connettività nei nostri luoghi principali è assolutamente necessaria”.

Redazione Frosinone