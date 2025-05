Frosinone, voucher di 500 euro per attività sportive ecco come richiederlo

Sono ancora aperti i termini per la presentazione delle domande per ottenere il voucher per lo sport. Fino alle ore 16 del 16 maggio i cittadini di età compresa tra i 6 e i 18 anni avranno infatti la possibilità di presentare domanda per ottenere il voucher promosso dalla Regione Lazio in collaborazione con Sport e salute S.p.A. L’Intervento è cofinanziato dall’Unione Europea – Programma FSE+ della Regione Lazio 2021-2027.

L’intervento prevede l’erogazione di voucher, con priorità per i soggetti appartenenti a nuclei familiari in situazione di svantaggio economico e sociale, per lo svolgimento gratuito di attività sportiva presso Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e Società Sportive Dilettantistiche (SSD) e gli Enti di Terzo Settore di ambito sportivo (ETS di ambito sportivo), operanti sul territorio laziale e regolarmente iscritti ai registri. L’importo di ogni singolo voucher è pari a 500 euro ed è attivabile presso massimo tre ASD/SSD e/o ETS di ambito sportivo aderenti all’iniziativa.

Alla base dell’Intervento vi è la consapevolezza che lo sport ricopra un ruolo fondamentale, rappresentando uno dei più importanti strumenti educativi e di prevenzione del disagio sociale e psicofisico. Infatti, lo sport favorisce lo sviluppo delle capacità di integrazione e di socializzazione, attraverso il confronto e l’interazione.

“Voucher per lo Sport – Regione Lazio” ha l ‘obiettivo di incoraggiare la pratica dell’attività motoria, fisica e sportiva, quale strumento di promozione del benessere e dei corretti stili di vita, di prevenzione, sviluppo e inclusione sociale per tutti inclusi i giovani in condizioni di disabilità psicofisica, per migliorare il benessere psico-fisico della popolazione; promuovere, attraverso la pratica sportiva gratuita, il diritto allo sport con particolare attenzione ai giovani che versano in condizioni di disagio economico e sociale; incentivare la pratica sportiva tra i non praticanti, rafforzando così le opportunità di inclusione e autopromozione quale benefici diretti della pratica sportiva anche in termini di prevenzione delle forme di disagio; promuovere uno stile di vita attivo in contrasto alla sedentarietà. La presentazione delle domande potrà essere effettuata esclusivamente sull’apposita piattaforma messa a disposizione da Sport e Salute raggiungibile all’indirizzo: https://bandi.sportesalute.eu. Per eventuali richieste di chiarimento, è possibile scrivere a voucherlazio@sportesalute.eu.

Redazione Frosinone