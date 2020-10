Voragini e rifiuti in zona via Aldo Moro. La denuncia del capogruppo Angelo Pizzutelli.

Angelo Pizzutelli

“Via San Giuseppe, arteria strategica parallela ed alternativa di Via Aldo Moro, sempre più nel degrado tra incuria, rifiuti abbandonati e manutenzione ordinaria, a carico del Comune, assente da tempo con asfalto in alcune zone oramai divelto e la presenza di pericolose voragini stradali – ha affermato Angelo Pizzutelli, capogruppo PD Frosinone – L’amministrazione comunale in risposta ad una mia vecchia interrogazione di tre anni fa (e successive…) garanti che la sistemazione della stessa sarebbe passata tramite il previsto intervento dei privati a margine di interventi urbanistici in corso nella stessa area come scomputo degli oneri concessori. Il problema è che a distanza di tre anni, dei due interventi urbanistici soltanto uno è in fase realizzativa e del recupero della strada non vi è ancora traccia”.

Redazione Digital