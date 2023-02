Frosinone, visitatori da tutta Italia per il Carnevale storico e la Radeca

Il Carnevale Storico Frusinate e la Festa della Radeca sempre più affermati a livello nazionale. Non solo il Tg2 e Costume & Società, sempre su Rai 2, hanno dedicato ampi servizi alla festa più amata (e più attesa) da parte dei frusinati, ma sempre più visitatori e turisti scelgono il capoluogo ciociaro per partecipare alle celebrazioni del martedì grasso, attratti dall’atmosfera unica del nostro Carnevale. È il caso anche della comitiva proveniente dalla provincia di Verona che, nella giornata di martedì, ha visitato la città per poi partecipare ai festeggiamenti. Il gruppo di venti persone, accompagnato dalle guide Cicerone, è stato accolto nell’aula consiliare dal Sindaco Riccardo Mastrangeli che ha illustrato la storia, le tradizioni e lo spirito del Carnevale Storico Frusinate e della Festa della Radeca, prima di guidare i visitatori nella sezione romana del museo archeologico, posizionata nel piano seminterrato di Palazzo Munari, che custodisce beni della fase repubblicana e imperiale e le collezioni numismatiche. Qui gli ospiti, alla presenza dell’assessore al centro storico Rossella Testa e del personale specializzato del Museo archeologico comunale, hanno potuto ammirare il tesoro della città allestito in quei suggestivi spazi che, in precedenza, costituivano il “forziere” della filiale frusinate della Banca d’Italia. “Il Carnevale Storico Frusinate e la Festa della Radeca, organizzati dall’associazione Rione Giardino e dalla Pro Loco in collaborazione con l’Amministrazione comunale – ha affermato il sindaco Mastrangeli – costituiscono una manifestazione unica nel panorama nazionale. Il nostro Carnevale simboleggia l’istinto di libertà dei frusinati, restii ad ogni atto di sottomissione, insieme alla generosità, all’operosità e all’ironia del nostro popolo”. Il Carnevale Storico Frusinate e la Festa della Radeca, nel corso dell’edizione 2023, sono stati celebrati con un programma di nove giorni di spettacoli ed eventi culturali, in collaborazione anche con un’eccellenza del territorio, l’Accademia di Belle Arti di Frosinone. Madrina della manifestazione, Mary Segneri.

Redazione Frosinone