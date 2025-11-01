Frosinone, violenta rissa in un noto locale scattano le manette

La Polizia di Stato, unitamente alla Polizia Provinciale di Frosinone, nel pomeriggio di ieri ha tratto in arresto due persone che, in concorso con altre, si sono rese responsabili di una rissa nei pressi di un bar ubicato nella parte alta della città di Frosinone. Nello specifico un equipaggio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, interveniva in Largo Sant’Antonio dove era stata segnalata una rissa. Sul posto, gli operatori della Volante, rilevavano la presenza di una pattuglia della Polizia Provinciale che tentava di riportare la situazione alla calma tra 5 soggetti che si fronteggiavano. Nelle fasi concitate, 2 individui riuscivano a far perdere le proprie tracce mentre gli altri 3 venivano bloccati. Venivano rinvenuti e sequestrati alcuni bastoni ed un coltello a serramanico utilizzati dai contendenti. In particolare, uno di questi riportava lesioni giudicate guaribili in 4 giorni. Gli immediati accertamenti esperiti consentivano di acclarare la grave condotta di due dei soggetti coinvolti nel reato che venivano, pertanto, tratti in arresto mentre gli altri 3 individui venivano denunciati in stato di libertà.

Redazione Digital