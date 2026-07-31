Frosinone, violenta rissa in mezzo alla strada ricoverato d’urgenza

Momenti di tensione ieri sera a Frosinone, dove una violenta colluttazione in strada ha tenuto col fiato sospeso i residenti che hanno richiesto l’intervento della Polizia di Stato. Il bilancio finale è di due uomini feriti e trasportati d’urgenza in ospedale, uno dei quali privo di sensi al momento dei soccorsi, e un deferito all’autorità giudiziaria. Erano circa le 20 quando alla Sala Operativa della Questura è arrivata una segnalazione d’emergenza che indicava una violenta lite in corso in Viale Europa, nei pressi dei giardinetti pubblici. All’arrivo della Squadra Volanti della Polizia di Stato, la scena si è presentata subito critica: i due contendenti erano riversi a terra, visibilmente doloranti per le percosse ricevute. Uno dei due, in particolare, aveva perso conoscenza a causa dei traumi riportati. I sanitari del 118, giunti immediatamente sul posto insieme agli agenti, hanno prestato le prime cure ai feriti prima di trasferirli d’urgenza al pronto soccorso del nosocomio locale. Nel frattempo, i poliziotti hanno avviato gli accertamenti per identificare i protagonisti della vicenda, scoprendo subito dettagli significativi. Il primo uomo, un cinquantaduenne già ampiamente noto agli archivi delle forze dell’ordine, è risultato essere destinatario di un Foglio di Via Obbligatorio dal Capoluogo ciociaro. Per lui è scattata immediatamente una denuncia per inottemperanza al provvedimento dell’autorità. Più complesse, invece, le operazioni di identificazione del secondo uomo, un trentottenne di origini marocchine che risultava sprovvisto di documenti d’identità. Per dare un nome al ferito è stato necessario l’intervento degli specialisti della Polizia Scientifica, che hanno effettuato i rilievi dattiloscopici direttamente in ospedale. Gli uomini della Questura hanno avviato le indagini di rito per ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio delittuoso. Al vaglio degli inquirenti ci sono i motivi che hanno scatenato il diverbio, poi degenerato nel violento scontro fisico, che sarà oggetto di approfondimento anche sulla scorta delle dichiarazioni rilasciate da futuri testimoni o dall’analisi di eventuali filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona, per fare piena luce sull’accaduto.

Redazione Digital