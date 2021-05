“La promozione di iniziative comunali atte a rilanciare la socialità e soprattutto le attività ristorative e commerciali sono generalmente da condividere e sostenere senza alcun distinguo dopo un periodo pandemico così drammatico per l’economia – ha affermato Angelo Pizzutelli, capogruppo PD Frosinone – Sul progetto le terrazze del belvedere che leggo sarà a breve varato dall’amministrazione comunale nel centro storico, mi sento però di raccogliere e suggerire alla giunta Ottaviani di valutare la richiesta di un incontro operativo anche con i tanti residenti per contemperare al meglio tutte le esigenze”.

Angelo Pizzutelli

“Infatti come si legge, dal giovedì alla domenica sera di ogni settimana da Giugno fino ad Ottobre sarà inibito l’accesso nelle aree interessate (penso da Piazzale Vittorio Veneto al Belvedere a Corso della Repubblica…) ed essendo in piena estate i disagi manifestati diffusamente delle famiglie residenti impossibilitate a rientrare nelle proprie abitazioni dopo ad esempio una o più giornate al mare con i propri figli e bagagli vari. Chiedono semplicemente un incontro, di vagliare la possibilità di un pass provvisorio per che, in assenza di alternative aree parcheggio, permetterebbe loro di vivere senza lo stress psicologico ed in serenità gli altrui momenti di condivisione, conviviabilità e relax. Pensiamoci”.

Redazione Digital