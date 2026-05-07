Frosinone, vietata la vendita di bevande alcoliche durante la partita

In occasione dell’incontro di calcio tra Frosinone e Mantova, in programma venerdì 8 maggio allo stadio Benito Stirpe, il Comune ha emesso un’ordinanza a tutela della salute pubblica e della sicurezza urbana. Il provvedimento, adottato su richiesta della Questura, sarà in vigore dalle 18 dell’8 maggio fino alle ore 6 del 9 maggio su tutto il territorio urbano. Per i titolari degli esercizi di vicinato, delle medie strutture di vendita, delle attività artigianali, dei pubblici esercizi, è fatto divieto di somministrare e vendere per asporto bevande alcoliche con tasso alcolemico superiore al 5%. Divieto, inoltre, di somministrare e vendere per asporto qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e/o alluminio. Dalle 18 dell’8 maggio 2026 alle ore 6 del 9 maggio 2026, all’interno del territorio urbano, è altresì vietato consumare su area pubblica bevande alcoliche con tasso alcolemico superiore al 5% e bevande in contenitori di vetro e/o alluminio. Vietato, infine, detenere spray al peperoncino o altri liquidi similari urticanti.

Redazione Digital