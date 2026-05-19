Frosinone, vietata coltivazione fave e piselli nei pressi della scuola

Il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli ha firmato l’ordinanza che vieta la coltivazione di fave e piselli nelle aree nel raggio di 300 metri dal perimetro dell’Istituto di Istruzione Superiore “A. G. Bragaglia” (Via Casale Ricci, 4). In riferimento alle attività commerciali presenti nel raggio di 300 metri, è inoltre vietata la vendita sfusa delle fave fresche: i negozianti e gli ambulanti dovranno, quindi, esporre le fave solo se preconfezionate in sacchetti sigillati. L’ordinanza, infine, prescrive di eliminare tutte le coltivazioni di fave e piselli presenti nell’ambito territoriale indicato.

Il provvedimento è stato adottato in via precauzionale a tutela della salute pubblica, a seguito della segnalazione della presenza, presso l’istituto scolastico, di una studentessa affetta da deficit di glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PD), comunemente noto come favismo.

Redazione Digital