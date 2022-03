Frosinone, Vicano non rinuncia alla candidatura a sindaco ecco la presentazione della lista

Presentazione nuova sede Api a Frosinone e nuovo simbolo per lista a sostegno di Vicano

Api (Autonomi e Partite Iva) inaugurerà sabato 2 aprile, a Frosinone, presso l’hotel Memmina, la nuova sede provinciale del movimento. La conferenza di presentazione è prevista per le ore 15.30. “Durante i lavori – ha spiegato Eugenio Filograna, già senatore e presidente di Api – presenteremo ufficialmente il simbolo del nostro movimento con il quale intendiamo attivarci per formare una nostra lista e presentarci così alle prossime elezioni comunali di Frosinone in appoggio alla candidatura di Mauro Vicano, che sarà presente alla conferenza”. Interverranno poi, oltre ad imprenditori e professionista ciociari, il coordinatore nazionale Api Antonio Pepe, Francesco Vendetti, commissario Regione Lazio e del movimento di autonomi e partite Iva, Fabio Vicano commissario provinciale di Frosinone, Franco Perfili commissario dei 9 comuni della XXI comunità montana, Vincenzo De Paolo, commissario di Anagni e il dr. Costantino Ferrara.

Redazione Frosinone