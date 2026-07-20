Frosinone, via Aldo Moro senza traffico con alberi fiori e pista ciclabile ecco le immagini

“La Frosinone che sognano i giovani è lontana anni luce dalla città odierna, imbruttita da un’urbanistica che risponde alle esigenze di una popolazione prevalentemente anziana, sedentaria e indisponibile al cambiamento. La Frosinone che sognano i giovani, ormai cittadini d’Europa non più rinchiusi negli angusti spazi di un provincialismo ottuso e retrogrado, è frutto di una visione di città che mette al centro le persone e non le macchine, la socialità e non l’individualismo.

È questo che si legge nelle magnifiche elaborazioni grafiche frutto dei progetti dei ragazzi dell’ Istituto Bragaglia Frosinone coordinati dal Prof. Rodolfo De Persiis. Due i luoghi scelti: Piazza Domenico Ferrante (il Sacro Cuore) e via Aldo Moro. Spazio ai pedoni, alla mobilità dolce, alle armonie dei colori, al verde diffuso, all’arte, ai luoghi d’incontro, alla qualità estetica e funzionale. Le ricostruzioni parlano da sole. Può non piacere questo o quel dettaglio, questa o quella scelta progettuale, ma il quadro d’insieme è quello di un sogno che prende corpo e si racconta con le immagini.

In una città in cui sempre più giovani migrano verso altri lidi più accoglienti, le idee progettuali dei ragazzi del Bragaglia dovrebbero essere lette come un ultimo grido disperato di chi si sente di fronte a un bivio fra restare e andarsene, e al contempo mette gli amministratori di fronte a scelte da cui dipende il futuro della città. Sapremo ascoltare le loro voci o saranno l’ennesima vox clamantis in deserto?”. Lo comunica Legambiente Frosinone.

Redazione Digital