“Ci ho sempre creduto e sperato ed ora, dopo oltre un anno e mezzo di incontri riunioni ed aperture presso la Regione Lazio sulle modalità gestionali e di ristrutturazione del prestigioso sito, finalmente lo scatto decisivo circa l’auspicata ed invocata riapertura della Palestra CONI – ha affermato Angelo Pizzutelli, capogruppo PD Frosinone – Lo scorso 11 Ottobre infatti la Società Sport e Salute del CONI, in accordo condiviso con la Regione Lazio, scrive al Sindaco di Frosinone per chiedere un celere riscontro alla stessa lettera, visionare l’accordo in allegato tra le parti per poter dunque avviare l’intervento delle procedure di riqualificazione della Palestra sita nel Comune di Frosinone in Via Mola Vecchia. La Regione Lazio si farà carico degli oneri per la ristrutturazione del sito sportivo con un proprio impegno economico pari ad euro 500.000,00, unitamente al sostegno di euro 43.355,00 a carico della società Sport e Salute del CONI. Lo Sport e le associazioni sportive dunque, al centro di un’azione politica costruttiva, collaborativa e senza bandiere a tutela esclusiva della crescita ricreativa, sportiva del proprio territorio e del benessere di tutti noi. Un ringraziamento sentito alla Regione Lazio targata Nicola Zingaretti per la vicinanza fattiva manifestata nei confronti del Comune di Frosinone. Da una mia lettera aperta con accorato appello datata giugno 2020 indirizzata al Capo di Gabinetto del Presidente Zingaretti Albino Ruberti ed ai Consiglieri Sara Battisti e Mauro Buschini, nasce l’importante impegno economico manifestato dalla Regione Lazio e dalla società Sport e Salute del Coni, per procedere alla ristrutturazione del plesso e consentire a centinaia di sportivi frusinati di poter tornare a vivere la storica Palestra Coni della Città di Frosinone chiusa dal Comune di Frosinone nel 2018 con la riconsegna delle chiavi alla Società CONI servizi. Decisivo l’ultimo tavolo tecnico presso la Regione Lazio di qualche mese fa, tenuto alla presenza del Capo di Gabinetto Albino Ruberti, del Presidente della società Sport e Salute CONI Avv. Vito Cozzoli, della Consigliera Regionale Sara Battisti e del Sindaco Nicola Ottaviani. Ora però si attende l’ultimo decisivo riscontro da parte del Comune di Frosinone, che dovrà corrispondere al CONI un vantaggioso canone annuo di euro 25mila previsto nel suddetto accordo una volta sottoscritto, per poter consentire di aprire una nuova pagina sicuramente migliore, per lo Sport cittadino e della nostra Provincia”.

Redazione Frosinone