Frosinone, tutto allagato strade e sottopassi sommersi

“È bastata la prima seria precipitazione di settembre per far emergere tutte le magagne infrastrutturali di Frosinone – ha affermato Marco Tallini, segretario PD Frosinone – Emblematico in tal senso l’episodio, ormai ciclico, dell’allargamento che per tutta la mattinata ha interessato entrambi i sottopassaggi ferroviari, causando gravi intoppi alla circolazione in città e in tutta la zona scalo, di fatto tagliata fuori dal resto del territorio urbano. Sono molte le strade del capoluogo in cui il transito di pedoni e automobili risulta difficoltoso e pericoloso a causa dell’assenza di manutenzione ordinaria o di infrastrutture adeguate. I risultati sono questi: traffico veicolare moltiplicato, tecnici ed operatori delle Forze dell’Ordine costretti ad intervenire in uno schema di perenne emergenza per mettere una pezza alle lacune dell’Amministrazione Mastrangeli. È bene ringraziare sempre i lavoratori degli uffici tecnici, così come gli operatori dei Vigili del Fuoco, della Polizia Municipale e delle altre forze di polizia che in questi momenti intervengono a garanzia di tutte e tutti, cercando di limitare i danni. Tuttavia a Frosinone serve un piano di gestione ordinaria delle strade e delle infrastrutture pubbliche, tale da garantirne la fruibilità in tutta sicurezza. L’avvicinarsi della stagione autunnale imporrebbe una seria manutenzione delle principali arterie di collegamento della città, delle alberature e dei sistemi di raccolta delle acque meteoriche. La giunta Mastrangeli deve mettere tempestivamente in campo risposte strutturali a questa annosa problematica”.