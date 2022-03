Frosinone, “Tutto abbandonato liquami in via Mazzini e nel parcheggio multipiano”

“Lo sversamento di liquami in via Mazzini e dentro il Multipiano, a Frosinone, è la rappresentazione più evidente della mancanza di manutenzione che in ogni settore conclama lo stato di abbandono in cui versa la nostra città – ha affermato Domenico Marzi, candidato sindaco di Frosinone – Non possiamo compiacerci della riduzione del costo del personale. Dobbiamo prendere atto che, per apparire virtuoso, il comune di Frosinone non ha assunto personale ed il servizio delle manutenzioni è assolutamente inefficiente. L’episodio di oggi è solo l’ultimo di una lunghissima serie. Nei prossimi mesi, in linea con la cultura di chi amministra, certamente vedremo asfalto. Quello che non vedremo, purtroppo, sarà una programmazione virtuosa che difetta cronicamente”.

Redazione Frosinone