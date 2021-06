Grande attesa, anche quest’anno, per Le terrazze del Belvedere, in partenza giovedì 17 giugno alle 20.30: oltre 30 le domande protocollate dai titolari di attività di somministrazione di alimenti e bevande per partecipare alla manifestazione ideata dall’amministrazione Ottaviani che tanto successo dì pubblico ha ottenuto lo scorso anno, sia in ambito cittadino che in ambito provinciale, consolidando il ruolo di Frosinone Alta quale polo attrattore della città per i giovani e per i frequentatori dì ogni età. Nei prossimi giorni, nel rispetto di quanto previsto dal bando promosso dagli assessorati al centro storico e al commercio, coordinati rispettivamente da Rossella Testa e Antonio Scaccia, saranno assegnati gratuitamente i 21 spazi da Piazza Vittorio Veneto, passando per Corso della Repubblica, via Maccari fino a largo Turriziani. Il progetto prevedeva il diritto di prelazione riservata agli operatori del centro storico, anche in prossimità delle aree contigue al loro locale commerciale, individuando di volta in volta gli operatori secondo l’ordine di presentazione al protocollo generale, fermo restando il diritto di prelazione. Come già accaduto per la scorsa edizione, le aree allestite all’interno del bando saranno assimilabili a dehors temporanei, dotati di arredo floreale, gazebo, ombrelloni, e saranno attive fino al mese di ottobre.

Le terrazze del Belvedere si svolgeranno all’interno di una vasta area pedonale, con la chiusura, quindi, al traffico locale dal giovedì sera alla domenica sera, per permettere a giovani e meno giovani di passeggiare a ridosso della nuova zona dedicata ai dehors, consentendo, da un lato, ulteriori occasioni di socializzazione nel rispetto delle prescrizioni sanitarie e, dall’altro, di promuovere le attività commerciali di bar, pub e ristorazione. Tale misura andrà così ad inserirsi alle altre, previste dall’amministrazione, per favorire il commercio e la ripartenza economica, unendo alle “Terrazze” anche eventi dedicati ai più piccoli e alle loro famiglie, iniziando con la terza edizione di “Bimbi in Centro” e continuando con altri eventi durante le serate estive per coloro che rimarranno in città. Per l’inaugurazione della seconda edizione delle Terrazze del Belvedere, giovedì 17, è infatti in calendario anche lo spettacolo dell’Asd “Formazione Danza” di Jolanda Rocchi dal titolo “Festa della Danza”, alle ore 20.30 in piazzale Vittorio Veneto. Bimbincentro partirà sempre giovedì 17 dalle 20, in largo Amendola, con giochi e intrattenimento, per poi proseguire, con ancora tante occasioni di divertimento e socializzazione in sicurezza, in piazzale Vittorio Veneto venerdì 18 e sabato 19 giugno, giovedì 24, venerdì 25 e sabato 26 giugno, giovedì 1° e venerdì 2 luglio. Ancora giovedì 17, in collaborazione con la Pro Loco di Frosinone, si terrà la visita al Campanile della Cattedrale di Santa Maria Assunta, dalle ore 20.30 alle 23.45, mentre l’arte sarà protagonista con le esposizioni a cura di Rocco Lancia, Patrizia Baglione e l’Associazione Culturale “Centro Inter Arte Pubblica e Popolare” di Lino Palmesi. L’amministrazione Ottaviani ha inoltre organizzato, per il mese di luglio, la nuova edizione del Festival nazionale ed europeo dei conservatori di musica – città di Frosinone: quattro le serate in calendario, con l’esibizione dei gruppi premiati negli anni scorsi. Nuova edizione anche per “Il teatro tra le porte”: la rassegna, realizzata in collaborazione con l’Atcl, prevede un cartellone di alto profilo, con otto appuntamenti in piazzale Vittorio Veneto, dal 3 luglio al 7 agosto.

Redazione Digital