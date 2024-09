Frosinone, Tutti in centro “Dalla cucina alla musica allo sport”

Torna, per il secondo anno consecutivo, Tutti in Centro, realizzato dal settore pubblica istruzione, coordinato dall’assessore Valentina Sementilli, attraverso lo strumento della coprogettazione in collaborazione con la cooperativa OSA.

Il progetto è rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie di I grado del territorio residenti nel Comune di Frosinone, e si svolgerà nella sede del centro sociale integrato di via Armando Fabi in integrazione con i ragazzi già iscritti al CSI, dalle 15 alle 19. Il servizio socio-educativo, gratuito, si terrà nel periodo compreso tra il 30 settembre e il 30 dicembre 2024. “Il progetto – ha affermato il sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli – prevede l’attivazione di specifici programmi con un team multidisciplinare, con l’obiettivo di sostenere i ragazzi nel percorso scolastico, potenziare e rendere fruibili l’approccio alle materie scientifico-tecnologiche anche attraverso un uso consapevole della rete e degli strumenti informatici, promuovendo i valori del rispetto della propria persona, di genere e di convivenza, favorendo la socializzazione, la relazione e l’integrazione con i propri coetanei”.

“Il programma educativo di Tutti in Centro 2 – ha aggiunto l’assessore Sementilli – prevede dal lunedì al giovedì interventi di carattere didattico ed educativo, mentre le giornate del venerdì e del sabato saranno dedicate ad attività esperienziali di carattere artistico, musicale e sportivo. L’attività didattica verrà organizzata ponendo particolare attenzione a fornire un adeguato e contemporaneo supporto sia al singolo che al piccolo gruppo attraverso un congruo numero di educatori di riferimento e la personalizzazione dei percorsi educativi. Il servizio garantirà il supporto allo studio curriculare quotidiano, l’acquisizione di un metodo di studio autonomo e momenti di approfondimento per la conoscenza e acquisizione di competenze relative alle materie scientifiche. Al fine di favorire la partecipazione ed agevolare le famiglie – ha concluso l’assessore – per l’anno in corso è stato previsto anche il servizio di trasporto”.

Nel corso delle attività sarà possibile approfondire l’utilizzo delle più comuni piattaforme digitali, favorendo anche momenti di approfondimento ed educazione all’uso dei social. Nell’ambito del progetto, a completamento dell’offerta educativa, verranno inoltre programmate delle visite didattiche a carattere culturale e ambientale, sia nel Frusinate che nei paesi limitrofi.

