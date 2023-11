Frosinone, tutta la città tappezzata contro la violenza sulle donne “Stop al femminicidio”

Torna, anche quest’anno, nell’ambito delle iniziative per la giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, “In vetrina: stop al femminicidio”.

L’evento, fortemente voluto dal sindaco, Riccardo Mastrangeli, è organizzato in collaborazione con il Comune di Frosinone tramite l’assessorato al commercio di Valentina Sementilli.

“Nell’ambito della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che cade il 25 novembre prossimo, “In vetrina: stop al femminicidio”, sarà in grado di sensibilizzare, informare e far riflettere la popolazione su un fenomeno che va contrastato con ogni mezzo”, ha dichiarato il Sindaco, Riccardo Mastrangeli.

“L’iniziativa coinvolgerà le attività commerciali della città, che allestiranno le loro vetrine con slogan, libri, manichini, cartelloni per lanciare un messaggio contro la violenza – ha affermato l’assessore Sementilli – I commercianti che vorranno partecipare, allestendo a tema la propria vetrina, potranno comunicare la loro adesione entro il prossimo 20 novembre al

seguente indirizzo mail: sviluppoeconomico@comune.frosinone.it, allegando anche

documentazione fotografica”. La giuria preposta valuterà le vetrine nelle giornate successive.