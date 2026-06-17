Frosinone, tutela ambiente ecco il piano integrato del verde

La Giunta Comunale di Frosinone ha avviato, con l’apposita delibera, il percorso per la redazione del Piano Integrato del Verde, uno strumento strategico destinato a programmare, tutelare e valorizzare ulteriormente, con metodi innovativi, il patrimonio verde della città. L’atto di indirizzo approvato dalla Giunta rappresenta un passo importante verso una gestione sempre più moderna, efficiente e sostenibile delle aree verdi comunali. Il verde urbano, infatti, costituisce una vera e propria infrastruttura ecologica capace di migliorare la qualità della vita, contribuire alla riduzione dell’inquinamento, mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e rendere la città più vivibile e resiliente. Il Piano Integrato del Verde consentirà di realizzare un censimento georeferenziato dell’intero patrimonio arboreo e delle aree verdi comunali, con una dettagliata analisi dello stato fitosanitario e strutturale delle alberature. Saranno individuate le priorità di intervento e le eventuali situazioni di rischio. È prevista una programmazione pluriennale delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, delle sostituzioni e delle nuove piantumazioni. Particolare attenzione sarà dedicata alla sicurezza pubblica, attraverso il monitoraggio costante delle alberature e la prevenzione di eventuali criticità. Il Piano costituirà inoltre il riferimento tecnico-programmatico per le future attività di gestione e manutenzione del verde comunale, introducendo l’uso di banche dati informatizzate e di modelli organizzativi improntati all’efficienza, alla sostenibilità e alla tutela del patrimonio ambientale cittadino.

«Il verde urbano non è un elemento accessorio, ma una vera e propria infrastruttura della città – ha affermato il sindaco Riccardo Mastrangeli –. Alberi, parchi e spazi verdi generano benefici ambientali, sociali e sanitari che incidono direttamente sulla qualità della vita delle persone. Con questo atto avviamo un percorso che consentirà a Frosinone di conoscere meglio il proprio patrimonio arboreo, di proteggerlo, valorizzarlo e gestirlo in modo più efficace e sicuro. È una scelta che guarda ai prossimi decenni e che si inserisce nella visione di una città più sostenibile, più resiliente e più attenta all’ambiente. Come stiamo facendo per la mobilità, per la rigenerazione urbana e per la qualità dell’aria, anche sul verde urbano vogliamo passare da una logica emergenziale ad una programmazione strutturata e di lungo periodo».

«Il Piano Integrato del Verde rappresenta uno strumento fondamentale per una gestione moderna ed efficiente del patrimonio arboreo cittadino – ha aggiunto il vicesindaco e assessore all’ambiente Antonio Scaccia –. Per la prima volta utilizzeremo strumenti innovativi per ottenere un quadro conoscitivo completo e aggiornato delle alberature e delle aree verdi presenti sul territorio comunale, così da programmare gli interventi secondo criteri oggettivi e scientifici. La tutela dell’ambiente passa anche attraverso una manutenzione puntuale, una corretta pianificazione e un monitoraggio costante delle condizioni del verde urbano. Questo Piano è pensato per intervenire in modo più efficace sia sul fronte della sicurezza sia su quello della valorizzazione ambientale, garantendo ai cittadini una città più curata, più sicura e più sostenibile. È un investimento importante che lascia un’eredità concreta alle future generazioni e rafforza il percorso che stiamo portando avanti per rendere Frosinone sempre più resiliente e attenta alla qualità della vita». Con questo provvedimento, dunque, l’Amministrazione comunale conferma la volontà di considerare il patrimonio verde una risorsa strategica per lo sviluppo della città, al pari delle infrastrutture e dei servizi pubblici, promuovendo una gestione basata sulla conoscenza, sulla prevenzione e sulla sostenibilità. Un percorso che consentirà a Frosinone di affrontare, con strumenti adeguati, le sfide ambientali dei prossimi anni, migliorando il decoro urbano, la sicurezza e il benessere complessivo della comunità.

Redazione Digital