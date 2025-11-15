Frosinone, trovato ordigno bellico in un palazzo evacuata la zona

di · 15 Novembre 2025

Frosinone, trovato ordigno bellico in un palazzo evacuata la zona. Il sindaco Mastrangeli ha ordinato l’allontamento dalla propria residenza di un intero nucleo familiare presente in via Vetiche Alta, 59. 

Redazione Frosinone 