Frosinone, tribute band Negramaro ecco il concerto

Il prossimo 6 agosto, a partire dalle 21, piazza Norberto Turriziani ospiterà il concerto della Tribute Band dei Negramaro, uno spettacolo a ingresso gratuito, patrocinato dal Comune di Frosinone, pensato per coinvolgere un pubblico di tutte le età con i grandi successi di una delle band più amate del panorama musicale italiano. «Anche attraverso la musica vogliamo continuare a vivere il nostro centro storico come un grande spazio di incontro e condivisione – ha affermato il sindaco Riccardo Mastrangeli –. I brani dei Negramaro sono entrati nel cuore di più generazioni e siamo certi che questa serata saprà coinvolgere un pubblico numeroso in un clima di condivisione e partecipazione». «Il 6 agosto il centro storico sarà… meraviglioso, parafrasando la cover realizzata dalla band di Giuliano Sangiorgi dell’immortale brano di Modugno – ha aggiunto l’assessore al centro storico Rossella Testa – . Lo spettacolo unirà qualità artistica e capacità di coinvolgere un pubblico trasversale, trasformando ancora una volta piazza Turriziani in un luogo di aggregazione e divertimento».

Redazione Digital