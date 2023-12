Frosinone, treni in ritardo respinta la proposta di rimborso per i pendolari

“Nel corso della discussione della manovra finanziaria della Regione Lazio, ho presentato un emendamento, purtroppo respinto dalla maggioranza Rocca, per ristori economici ai pendolari della tratta Cassino-Frosinone-Roma che stanno subendo quotidianamente disagi davvero non più sopportabili – ha affermato il consigliere regionale Sara Battisti – Se la destra non riesce a dare risposte immediate ad una situazione che vede ogni giorno cancellazione di corse, ritardi sempre più consistenti, mancanza di mezzi di sostituzione, allora si proceda, in via emergenziale, al ristoro di abbonamenti e biglietti. Occuparsi dei disagi dei semplici pendolari deve essere una priorità per il Lazio. Ho più volte chiesto spiegazioni, interrogando in consiglio l’assessore ai trasporti Ghera e in audizione nell’apposita commissione il Presidente Mitrano, sul repentino arretramento della qualità dei servizi. Per adesso nessuna risposta. Ripresenterò l’emendamento sui ristori in aula, per l’approvazione del bilancio. Spero ci si possa confrontare e dare risposte a chi, ogni giorno, ha difficoltà a raggiungere luoghi di studio e di lavoro”.

Redazione Digital