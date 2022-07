Frosinone, trasporto studenti diversamente abili ecco come presentare la domanda

Fino al 23 settembre 2022 sarà possibile presenta domanda per il trasporto degli studenti diversamente abili che frequentino gli istituti secondari statali e paritari (II ciclo). “L’obiettivo è il consolidamento di una rete di collaborazione tra enti, per garantire a ogni studente il raggiungimento della propria sede scolastica o di svolgimento del percorso formativo. Questa e altre iniziative hanno lo scopo di predisporre le condizioni per la piena realizzazione del diritto allo studio, eliminando tutti i possibili ostacoli e le barriere che possono frapporsi fra la necessaria fruizione dei propri diritti e la dimensione quotidiana delle persone con disabilità”, ha dichiarato il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli. L’avviso è rivolto agli studenti iscritti a istituzioni scolastiche secondarie di II grado (statali o paritarie), o percorsi triennali di istruzione e formazione, compreso i percorsi di competenza del CPIA, per l’anno scolastico 2022/2023, come previsto da determinazione regionale. Le istanze dovranno essere inoltrate in busta chiusa con la dicitura “Trasporto Scolastico Studenti con Disabilità – A.S. 2022/2023” presso l’ufficio di Protocollo Generale (Piazza VI Dicembre) o in forma telematica a mezzo posta certificata (pec@pec.comune.frosinone.it), fino al 23 settembre 2022 (ore 13) e dovranno essere presentate utilizzando esclusivamente il modulo “Allegato A”. Il Servizio Pubblica Istruzione, coordinato dall’assessore Valentina Sementilli, si riserva di valutare le richieste pervenute e organizzare il Servizio di Trasporto Scolastico sulla base del proprio assetto organizzativo ed in relazione alle necessità lavorative del nucleo familiare di riferimento. Per informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Pubblica Istruzione (0775/2656261 o alessandro.petricca@comune.frosinone.it), anche presso la sede dell’Ufficio in piazza VI dicembre nella giornata del mercoledì.

Redazione Frosinone