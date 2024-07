Frosinone, trasporto alunni nuovo anno scolastico ecco l’avviso del Comune

Il Comune di Frosinone, mediante l’assessorato all’istruzione coordinato da Valentina Sementilli, ha pubblicato l’avviso relativo alla procedura di iscrizione per il servizio di trasporto scolastico ordinario per l’anno scolastico 2024/2025 (al link https://servizi.comune.frosinone.it/openweb/albo/albo_dettagli.php?id=63716&CSRF=e625900c62de513d6e78093d6f4f8970). L’Amministrazione comunale eroga infatti il servizio di trasporto scolastico ordinario per gli alunni delle scuole materne, elementari e medie della città, dai quartieri periferici alle istituzioni scolastiche di appartenenza. Per volontà dell’amministrazione, al fine di sostenere il diritto allo studio a favore degli alunni residenti nel territorio comunale e disincentivare l’utilizzo di trasporti individuali a favore di quelli collettivi a tutela dell’ambiente, il piano tariffario è invariato rispetto a quello approvato da delibera di giunta del 2019. Gli automezzi utilizzati per il servizio scuolabus saranno 2, pari al numero delle linee predisposte dall’ufficio, con particolare attenzione al trasporto scolastico nelle zone più periferiche della Città e sulla base delle eventuali indicazioni operative fornite dai dirigenti scolastici degli istituti comprensivi di Frosinone, che potranno prevedere, anche per l’anno scolastico 2024-2025, ingressi delle classi con orari differenziati. Le istanze di iscrizione al servizio di trasporto scolastico saranno accettate nel periodo compreso tra il 15 luglio ed il 12 settembre 2024. Il modulo, allegato all’avviso, dovrà pervenire in busta chiusa con la dicitura “Trasporto Scolastico” presso l’ufficio di Protocollo Generale (Piazza VI Dicembre) o in forma telematica a mezzo posta certificata (pec@pec.comune.frosinone.it), tassativamente entro le date indicate.

Redazione Frosinone