Frosinone, trampolieri e giocolieri in via Aldo Moro ecco tutto il programma

Intrattenimento con trampolieri e giocolieri e spettacoli di magia per i più piccoli: l’amministrazione comunale, su indirizzo del sindaco, Riccardo Mastrangeli, mediante l’assessorato al commercio di Valentina Sementilli in collaborazione con la Pro Loco, ha organizzato, per domenica 18 dicembre, una serie di attività nel corso della chiusura al traffico di via Aldo Moro in occasione dell’isola pedonale. “Specie in questo periodo dell’anno, quando mancano ormai pochi giorni di distanza dalla celebrazione del Natale – ha affermato il sindaco, Riccardo Mastrangeli – è importante condividere momenti di gioia e leggerezza con i propri cari, regalando sorrisi e divertimento soprattutto ai più piccoli, come nel caso dell’iniziativa prevista per domenica e di tutti gli eventi inclusi nel ricco programma ‘Natale Insieme’, organizzato dalle associazioni in sinergia con il Comune di Frosinone”. “L’iniziativa di domenica prossima – ha aggiunto l’assessore Sementilli – costituirà un’ulteriore occasione di incontro e di socializzazione, oltre che per fare shopping negli esercizi commerciali in vista delle imminenti festività”. Il calendario di “Natale insieme” (presentato anche con gli assessorati di Fabio Tagliaferri, Rossella Testa, Simona Geralico, Alessandra Sardellitti, in collaborazione con i consiglieri delegati Anselmo Pizzutelli e Francesco Pallone) prevede, inoltre, nella giornata di domenica, il presepe vivente presso il sagrato della Parrocchia Sacra Famiglia (Gruppo Scout Fr4); alle 10,30, con partenza in Piazza Garibaldi, il concerto itinerante “Coro in Giro” (C.A.I. Frosinone); dalle 10 alle 19, in Piazza Garibaldi, “Mercatino Food Frosinone Alta Street Market Enogastronomia” (Associazione Frosinone Alta e Pro Loco ); dalle 10,30, Centro Storico, Sfilata Itinerante Band Nataline (Pro Loco); alle 17, Casa della Cultura, Concerto Orchestra d’Archi “Frosinone Juniorchestra”.

Redazione Digital