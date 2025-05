Frosinone, traffico e inquinamento “A rischio la salute delle famiglie”

“Gravissima la situazione di pericolosità per l’incolumità e la salute dei residenti di via Madonna delle Rose, strada di quartiere senza marciapiedi e senza adeguata segnaletica orizzontale e verticale. Costante ed improprio l’andirivieni di traffico pesante, bisarche,autoarticolati molti dei quali trasportanti gasolio e materiale infiammabile. Strada urbana martoriata, densamente abitata, inquinata da gas di scarico risaputamente insalubri, priva di qualsivoglia condizione a caratterizzarne la messa in sicurezza e la possibilità di percorrenza da parte dei pedoni. Dopo anni di proteste vane e di richieste ignorate, Associazioni e Comitati cittadini hanno diffidato l’amministrazione comunale di Frosinone, indicando quale Autorità competente Sindaco e Polizia Municipale ed in indirizzo, per conoscenza , anche la Procura della Repubblica, ad adottare tutti gli opportuni provvedimenti a tutela della salute e della sicurezza dei cittadini residenti in via Madonna delle Rose e, in particolare, a vietare il transito, lungo la strada e per tutta la sua lunghezza, a tutti i veicoli con massa a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate. La risposta dell’Amministrazione Comunale è stata : “Effettuata specifica ricognizione dei luoghi, si è accertato che alla data odierna, la circolazione dei mezzi con la massa a pieno carico superiore a 3,5 t. con passaggio su via Madonna delle Rose, costituisca percorso obbligato per raggiungere la sede di importanti attività industriali-commerciali della zona in via Selvotta. In Via Enrico Fermi insiste infatti un sottopasso, di altezza pari a 3,95 mt non idoneo a consentire il passaggio dei mezzi “pesanti”. In merito all’adozione di possibili provvedimenti di limitazione della circolazione, l’Ente è stato già diffidato da attività commerciali/industriali con specifica e circostanziata nota legale, evidenziando i gravissimi danni economici, che ne deriverebbero”. Da tale risposta si evince come l’Amministrazione Comunale rivolga l’impegno e la preoccupazione unicamente alle attività commerciali ed industriali per le quali sono state da più parti suggerite soluzioni di transito fattibili, meno impattanti e penalizzanti per la popolazione residente. Nessuna attenzione invece verso la salvaguardia della salute, dell’incolumità e della qualità di vita dei cittadini che da anni vivono reclusi ed impossibilitati ad uscire, compresi anziani, disabili e bambini. In seguito a tale risposta il Comitato Salute e Tutela Territorio Selva dei Muli ha chiesto ed ottenuto un incontro, avvenuto il 28 aprile c.m., con il Comandante dei Vigili Urbani dott. Dino Padovani. Il Dirigente, con cortesia ed attenzione ha ascoltato la rappresentanza del Comitato di Selva dei Muli composta da cinque membri, ha riconosciuto e compreso pienamente le ragioni dei cittadini e dando atto della giustezza delle preoccupazioni , ha però lasciato comprendere come sia necessaria la volontà politica per procedere. Volontà che sembra mancare e che viene indicata come un impedimento alla risoluzione dei problemi ed all’accoglimento delle richieste delle Associazioni e dei Comitati. Stupore ed incredulità allorquando il Comitato di Selva dei Muli ha comunicato di aver provveduto con verifiche strumentali precise e puntuali, secondo prassi, alla misurazione dell’altezza del sottopasso di via Enrico Fermi, menzionato nella nota di risposta, definito di altezza pari a mt 3,95 e per tale motivo giudicato non idoneo al transito dei mezzi pesanti. In realtà la misura rilevata dal Comitato è risultata di mt 4,15 nel punto più basso e di mt 4,25 in quello più alto, quindi in piena regola con il codice stradale che norma il passaggio dei mezzi pesanti. L’auspicata e rispettosa chiusura di Via Madonna delle Rose con deviazione fattibile del transito dei mezzi pesanti nel sottopasso di Via Enrico Fermi, sembra non realizzarsi forse perché potrebbe significare un modesto aumento del kilometraggio per raggiungere il casello autostradale? Forse il sequenziale incremento di spesa per gli imprenditori tanto cari, da sempre, al sindaco, è maggiormente degno di considerazione e di attenzioni rispetto la salvaguardia della salute e la incolumità degli abitanti?” Lo comunica Comitato Salute e Tutela Territorio Selva dei Muli.

