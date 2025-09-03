Frosinone, tornano gli artigiani nel centro storico ecco gli espositori

Il 7 settembre spazio al Mercatino di Frosinone Alta dalle 9.30 alle 18. L’iniziativa, organizzata dall’associazione Artigiani nel Borgo in collaborazione con l’amministrazione Mastrangeli mediante l’assessorato al centro storico di Rossella Testa, si terrà ogni prima domenica del mese in Piazza Turriziani. “La nostra amministrazione – ha affermato il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli – intende favorire tutte quelle iniziative capaci di coniugare tradizione, aggregazione ed economia locale, creando occasioni di incontro e di crescita per la comunità”. “Artigianato, abbigliamento vintage, rigatteria, curiosità, modernariato, vinili, oggettistica, riutilizzo creativo, libri, numismatica: il mercatino di Frosinone alta rappresenta un’ulteriore opportunità di promozione per le eccellenze dell’artigianato e, al tempo stesso, un’occasione di incontro – ha aggiunto l’assessore Rossella Testa – Questa iniziativa si inserisce nel più ampio percorso intrapreso dall’amministrazione Mastrangeli per valorizzare il centro storico, rendendolo sempre più un punto di riferimento per tradizioni e socialità”.

Redazione Digital