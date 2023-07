Frosinone, torna Teatro tra le porte ecco il cartellone degli eventi

Domenica 9 luglio si aprirà il sipario sulla nuova edizione del Teatro tra le Porte, in piazzale Vittorio Veneto alle ore 21, sempre con ingresso rigorosamente gratuito. L’iniziativa – organizzata dall’amministrazione Mastrangeli mediante gli assessorati alla cultura e al centro storico, coordinati rispettivamente da Simona Geralico e Rossella Testa, con ATCL (circuito multidisciplinare del Lazio, sostenuto da MIC – Ministero della Cultura e Regione Lazio), con il contributo della Banca Popolare del Frusinate – prevede un cartellone di alto profilo nazionale per tutte le domeniche del mese di luglio. Primo appuntamento, il 9, con “Non ci facciamo riconoscere”, di Marco Falaguasta e Alessandro Mancini. Cosa significasse esattamente questa frase che i genitori degli anni 70, 80 e 90 ritenevano buona per tutte le circostanze è rimasto un mistero! Ma siamo proprio sicuri che non farsi riconoscere sia stato un vantaggio o forse, in qualche circostanza, avremmo potuto alzare la voce e … farci riconoscere? Proviamo a rispondere insieme a questa domanda passando attraverso quello che siamo stati, per vedere come siamo diventati. La serata inaugurale sarà presentata da Mary Segneri. Ingresso libero. Infoline: 0775/1893548

Redazione Frosinone