Frosinone, torna il wrestling al Campo Coni ecco tutto il programma

“Il grande spettacolo del Wrestling torna a Frosinone con un evento ad ingresso completamente gratuito nella splendida cornice del Centro Sportivo Bruno Zauli (ex campo coni), con la collaborazione di AICS Frosinone – hanno affermato gli organizzatori – Sul ring si potranno ammirare lottatori del calibro di Karim Brigante, già visto in WWE, nome top del panorama europeo, nonché Flavio Augusto e Dave Blasco, tra i migliori lottatori italiani. Ad affiancarli ci saranno inoltre gli allievi della Scuola Wrestling Frosinone IWA, da anni fiorente fucina di talenti. A dirigere sul ring la serata l’arbitro internazionale Filippo Malvezzi, tra i migliori europei nel suo ruolo. Il divertimento è assicurato per grandi e piccini, con lottatori di vario genere: dagli agilissimi pesi leggeri, pronti a manovre spettacolari, fino ad arrivare ai potentissimi pesi massimi, capaci di sforzi sovraumani. Ricordiamo che l’ingresso è libero, con ampio parcheggio disponibile in Via Vado del Tufo e punto ristoro in loco. Per info: 3348746722”.

Redazione Frosinone